400 Menschen beim Klimastreik auf dem Holzmarkt – Rebell Jena mittendrin

Für uns Rebellen aus Jena war es natürlich Ehrensache, auch dabei zu sein. Neben uns nahmen auch die Linksjugend, die Grünen und die trotzkistische RKP am Klimastreik teil.

Bewaffnet mit dem Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen“, dem Rebell-Magazin und unserer Fahne sprachen wir auf der Demonstration mit den Teilnehmern. Auffällig war, dass der Kapitalismus für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Ursprung der globalen Umweltkatastrophe ist.

Ein Teilnehmer hatte ein Schild mit der Aufschrift „Kapitalismus abschaffen – Mutter Erde erhalten“. Sowohl in den Redebeiträgen am Mikro, als auch in den Gesprächen mit unseren Mitdemonstranten wurde deutlich, dass der antifaschistische Kampf und der Umweltkampf für viele zusammengehören. Die AfD will den Umweltschutz nach Vorbild Trump auf komplett auf null drehen. Klar, wer für den Erhalt der natürlichen Umwelt eintritt, der muss auch Antifaschist sein.

Die Moderation richtete die Demonstration sehr stark auf die kommenden Wahlen aus und rief dazu auf „für das Klima zu wählen“. Dazu ein kleiner Tipp vom Rebell Jena: Die beste Wahl fürs Klima ist die MLPD und unser Direktkandidat Anatole Braungart. Wer wirklich die Umwelt retten möchte, der muss sich im Rebell organisieren und für eine sozialistische Zukunft kämpfen.