Meinungsmanipulation und Medienzensur

Auftritts- und Sendeverbot bei Beteiligung am Wahlkampf

Während kurz vor der Bundestagswahl die faschistische AfD alltäglich in verschiedenen Fernseh- und Rundfunksendungen ihre faschistische Hetze und Stimmungsmache verbreiten darf und ihr ein Podium dafür geschaffen wird, die MLPD mit ihrer gesellschaftsverändernden Richtung "Make Socialism great again!" herauszensiert wird, erhalten sogenannte "programmprägende Personen" der Medien Auftritts- und Sendeverbot, wenn sie sich privat in den Wahlkampf einbringen. Dazu ein Korrespondent:

Von Ulrich Achenbach