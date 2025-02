Bella Ciao in Wiesbaden

Anna Schupp, Direktkandidatin der MLPD in Darmstadt und an 2. Stelle auf der Landesliste in Hessen, war gekommen, um mit uns diese Kundgebung durchzuführen. So kurz vor der Bundestagswahl waren die Diskussionen geprägt von Unsicherheit, was man wählen solle.

Wie immer knapp vor Schluss wird die Diskussion um das kleinere Übel in den Medien zum Schwerpunkt. Dazu hatte Anna eine klare Ansage: „Wir wollen kein kleineres Übel. Wir sind als MLPD angetreten mit einem klaren Programm. Man muss seiner Überzeugung treu bleiben. Deshalb wählen sie die MLPD, Liste 12 in Hessen.“ Wer das kleinere Übel wählt, hat am Sonntagabend nach der Wahl Bauchschmerzen.

Anna ging auf viele grundsätzliche Fragen und Entwicklungen ein und gab überzeugende Argumente. Im Mittelpunkt stand unsere Losung „Make Socialism great again“. Nur mit einer proletarischen Denkweise kann man den Sozialismus aufbauen. Das wird heute schon in der MLPD gelebt.

Wir hatten zu der Kundgebung auch Freunde und Genossen aus der Widerstandsgruppe eingeladen und von einer befreundeten kommunistischen Organisation. So gab es sehr differenzierte und spannende Redebeiträge. Ein Höhepunkt war Lumen mit seiner Klarinette. Er ist Straßenmusiker und unterstützte uns mit Liedern wie Bella Ciao und russischen Liedern aus der Arbeiterbewegung. Dafür nochmals herzlichen Dank!