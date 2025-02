Berlin-Lichtenberg: Helft mit, Beatrix von Storch zu verhindern!

Dass das Direktmandat in Lichtenberg an von Storch von der AfD fällt, kann und muss verhindert werden! Die MLPD hat deswegen in Lichtenberg keine eigene Direktkandidatin aufgestellt. Sie ruft dazu auf, mit der Erststimme Ines Schwerdtner zu wählen. Ines Schwerdtner versteht sich als Sozialisttin und tritt in ihrem Wahlkampf unter der Losung „Keinen Fußbreit den Faschisten“ an. Im antifaschistischen Kampf gehören von Religion bis Revolution alle Kräfte zusammen. Verhindert, dass Beatrix von Storch das Direktmandat gewinnt! Die MLPD ruft zu dieser Stimmabgabe nicht nur auf, sie tritt aktiv dafür ein.

Die Zweitstimme ist bei der Internationalistischen Liste/MLPD am richtigen Platz. Mit ihr kann man die revolutionäre Partei MLPD wählen und stärken. Sie steht für den echten Sozialismus und ist eine kampferprobte Arbeiterpartei. Also geht man damit einen wichtigen Schritt weiter, als bei der linksreformistischen Position der Linkspartei zu verharren