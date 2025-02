Bürgerliche Naturwissenschaft rätselt über "Unordnung"

"Wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass wenn ein bestimmtes Temperaturziel überschritten wird, dieses auch im längeren Mittel so ist. Wir kommen nicht mehr darunter. Und in den Klimamodellen konnten wir sehen, dass das auch für 1,5 Grad gilt", so Jakob Zscheischler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung zu dieser Entwicklung.

Globale Rekordtemperaturen

ZDF-Wissenschafts-Journalist Andreas Stamm, führt in einem interessanten Artikel vom 6. Februar unter anderem aus: „Wärmster gemessener Januar: Der nächste überraschende Klimarekord ... Der Januar dieses Jahres war der wärmste jemals gemessene. Die globale Temperatur lag bei 13,23 Grad und damit 1,75 Grad über dem vorindustriellen Niveau für den Monat Januar, wie der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus im britischen Reading berichtete. … Die Daten basieren auf Milliarden Messwerten von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen auf der ganzen Welt.



'Es ist etwas in Unordnung geraten, und wir wissen noch nicht, warum.' So beschreibt es Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, einer der renommiertesten Forschungseinrichtungen zum Klimawandel überhaupt. ... So beschreibt es auch Samantha Burgess vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage: 'Der Januar 2025 ist eine weiterer überraschender Monat und setzt die Rekordtemperaturen fort' ...



Wissenschaftler hatten erwartet, dass die Rekordserie der Jahre 2023 und 2024 mit dem Ende des wärmenden Naturphänomens El Niño und der Ankunft von La Niña abreißen würde. Stattdessen sieht Copernicus nun sogar Anzeichen für 'eine Verlangsamung oder einen Stopp' der Entwicklung hin zu La-Niña-Bedingungen. ...Damit geht es genauso weiter - anders als die Forscher erwartet hatten. Unordnung, die Ungemach verspricht, und mit einem Wort beschrieben wäre: Klimakrise."

Notwendige Klarheit in die Ursachenforschung

Im Grunde bedeuten ja die unbestreitbaren Messwerte über die neuartige globale Erhitzung, dass die Alarmglocken – nicht nur bei den Naturwissenschaftlern – auf höchster Stufe läuten müssten. Doch welche Botschaften senden sie aus? Bei Herrn Rockström ist von „Unordnung“ und Noch-Unkenntnis die Rede, bei Frau Burgess von „Überraschung“ – alles nicht gerade hochwissenschaftliche Kriterien. Dabei ist es durchaus möglich, Klarheit in die Ursachenforschung zu bringen.



Dazu gehört, dass laut Bericht des UN-Umweltprogramms UNEP im Jahr 2023, gigantische 57,1 Milliarden Tonnen CO₂-Äquivalente, also als Treibhausgas wirksame Substanzen, in die Erdatmosphäre geblasen wurden. Das wiederum beruht auf der im Kapitalismus gesetzmäßig notwendigen Ausbeutung der Naturreichtümer, in diesem Fall der fossilen Rohstoffe, für Maximalprofit. Das Buch "Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen – was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ von Stefan Engel hat diese Gesetzmäßigkeit hervorragend herausgearbeitet.