Demonstration für die Freilassung von George Ibrahim Abdullah

Tausende demonstrierten Anfang Februar in Paris für George Ibrahim Abdullah - GIA, wie er in Frankreich genannt wird. Der libanesische Kommunist kämpft seit seiner Jugend für die Befreiung des palästinensischen Volkes und sitzt in Frankreich im Gefängnis. Mit über 40 Jahren Gefängnishaft ist Georges der am längsten einsitzende politische Gefangene Europas. Seine Briefe aus dem Gefängnis in Lannemezan in den Pyrenäen bezeugen seine ungebrochene Kampfmoral, ein Vorbild!



In den 1980er-Jahren wurde er in Lyon in einem sehr zweifelhaften Prozess mit sehr zweifelhaften Beweisen wegen angeblicher Beteiligung an der Erschießung eines Agenten des israelischen Geheimdienstes und eines amerikanischen Militärattachés zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Selbst bekannte Persönlichkeiten des politischen Lebens hatten sich kritisch zur Verurteilung geäußert.



Georges kann juristisch seit 25 Jahren frei gelassen werden und viermal haben Gerichte entsprechend geurteilt. Doch jedes Mal erhob die französische Regierung Einspruch und bekam in der Berufung Recht oder verhinderte seine Auslieferung an den Libanon, auch auf amerikanischen Druck hin! Ein erneutes Gesuch läuft und im Vorfeld des Berufungsentscheids am 20. Februar verlieh die Demonstration der Forderung nach Freilassung Nachdruck.



Die ICOR-Organisation Union Prolétarienne ML beteiligt sich an den jährlichen Kampagnen für seine Freilassung. Diesmal haben wir im Sinne des Solidaritätspakts der ICOR für medizinische Hilfe und den Wiederaufbau des Krankenhauses Al-Awda in Gaza gesammelt. Die Leute gaben gern und mit nur zwei Personen, die Spenden samelten, kamen 100 Euro zusammen.