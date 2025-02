Die Willi-Dickhut-Stiftung empfiehlt: Mehr Klarheit über den Faschismus!

Im Auftreten dort und auch im Wahlkampf der Internationalistischen Liste ist offenkundig: Der Bedarf nach mehr Klarheit über das Wesen und die Geschichte des Faschismus sowie über den erforderlichen antifaschistischen Kampf wächst. Über die mutige, aber oft noch gefühlsmäßige und oberflächliche Ablehnung des Faschismus hinaus ist mehr Tiefgang erforderlich.

Im neuen Mitgliederrundbrief des Willi-Dickhut-Museums hieß es: "Für den Kampf gegen die faschistische Gefahr und für die neue Losung der MLPD 'Make Socialism great again' bietet es einen sehr guten Anschauungsunterricht: Das Museum mit der Persönlichkeit von Willi Dickhut repräsentiert anschaulich den antifaschistischen Kampf und den Kampf für den Aufbau des Sozialismus auf Grundlage der proletarischen Denkweise in Theorie und Praxis. Unsere neu ausgerichtete Bücherei des wissenschaftlichen Sozialismus enthält eine Unmenge an Schätzen zum antifaschistischen Kampf, zum Aufbau des Sozialismus und allgemein an fortschrittlicher Kultur (Romane, Filme…)." Auch im reichhaltigen Antiquariat der Willi-Dickhut-Bücherei bekommt ihr für kleines Geld eine große Menge wertvoller Bücher zum Thema Faschismus/Antifaschismus.

Seit einigern Monaten vertreibt die Willi-Dickhut-Bücherei auch einen USB-Stick mit 44 vielschichtigen Filmen zum Thema Faschismus und zum antifaschistischen Kampf. Diese Sammlung kann hervorragend für politische oder persönliche Treffen eingesetzt werden - aber aus rechtlichen Gründen nur für die private Nutzung und der Verkauf auch nur an unsere Mitglieder. Käufer erhalten vom Willi-Dickhut-Museum eine Übersicht und eine kurze Beschreibung der Filme. Der Preis von 50 Euro ist sehr günstig. Er lohnt sich für örtliche Gruppen von antifaschistischen Kräften.

Allen Antifaschisten und Revolutionären empfehlen wir: Deckt euch für die nächsten antifaschistischen Aktionen sowie Wahlkampftreffen und Wahlfeten mit diesen hervorragenden Waffen aus unserer Bücherei ein. Wie liefern Bücher und Sticks auch per Post aus.