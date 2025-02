Dresden: Aufgeschlossene Atmosphäre beim Late-Night-Stand

Ziel war der Albertplatz in Dresden, also der Eingang ins Dresdner Szene- und Kneipenviertel Neustadt. Mit Glühwein, Lichtern, unserer Direktkandidatin Andrea Ebert und jeder Menge Wahlkampfmaterial ausgestattet, begannen wir unseren ersten Versuch, am späteren Abend Wahlkampf zu machen. Wir wollten hier unbedingt vertiefende Gespräche führen und mit noch Unentschlossenen den Kampf um jede Stimme organisieren.

Ein Erfolg! Wir waren begeistert von der aufgeschlossenen Atmosphäre und diskutierten viel und lange, vor allem mit jungen Menschen und internationalem Publikum. So war ein indischer Kollege so erfreut, dass es in Deutschland eine Marxistisch-Leninistische Partei gibt, dass er gleich 20 Euro spendete. Ein junger palästinensischer Kollege erzählte, dass er - obwohl in Deutschland geboren und aufgewachsen - bis heute keinen deutschen Pass bekommt und jetzt auch keinen mehr will. Er kritisierte berechtigt die Nibelungentreue der deutschen Regierung zu Israel und die Waffenlieferungen und freute sich über unser Plakat „Stoppt den Völkermord in Gaza“.

Wir konnten einige wertvolle Kontakte knüpfen und „Make Socialism great again“ war sicher viel Gesprächsstoff in den Kneipen der Dresdner Neustadt!