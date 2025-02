+++ Eilmeldung +++ Eilmeldung

Am 15. Februar versammelten sich Tausende in der Stadt Kragujevac und blockierten die Hauptstraße der Stadt im Zentrum Serbiens. Im Zuge der seit Monaten anhaltenden Massendemonstrationen gegen die Korruption in Serbien wurden am Samstag umfangreiche Protestaktionen organisiert. Am serbischen Nationalfeiertag gingen dort tausende Studenten und andere Bürger aus dem ganzen Land auf die Straße und forderten ein Ende der Korruption und den Rücktritt von Präsident Vucic. Vor der Demonstration am Samstag waren hunderte Studenten aus den Städten Belgrad, Novi Sad und Nis vier Tage lang zu der Stadt gewandert und dort am Freitag von tausenden Bürgern begeistert empfangen worden. Die Blockade in Kragujevac ist die dritte mehrtägige Demonstration in einer serbischen Stadt nach ähnlichen Massenprotesten in Belgrad und Novi Sad.