Ein kleiner Streifzug durch Berlin und Brandenburg

Ein junger Mann nimmt alle Aufkleber "Wer AfD wählt, wählt Faschismus" gegen Spende mit - "Ich bin einer von den 100 Wählern in Marzahn von euch."



Sehr belebt hat die Kundgebung der Musiker Andreas Trendelenburg - Kandidat auf der Landesliste Berlin.

Dickes Schneetreiben in Brandenburg an der Havel. Auch hier eine sehr polarisierte Stimmung. Allerdings ist hier vor allem bei der Jugend eine große Aufgeschlossenheit, zu der Forderung "Verbot der AfD" und großes Interesse am Sozialismus zu erleben.

Strahlender Sonnenschein beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin. Viele Leute nehmen unser Wahlprogramm und einer meint zur Losung "Make Socialism great again!" strahlend "Let's do it!".