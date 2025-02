Ein zu alltäglicher Mord

Viel wird berichtet über schreckliche Angriffe mit Messern. Über diesen nur in der Lokalpresse und nicht in den Tagesthemen. Verdächtigt wird in Genthin kein Syrer oder Afghane. Verdächtigt wird ein Deutscher. Das ist keine Nachricht wert, aber es wird jeden Tag in Deutschland eine Frau umgebracht.

Zum Thema wird das nur am 25. November, dem Tag gegen Gewalt an Frauen. Es geht in den bürgerlichen Massenmedien aktuell um Forderungen nach Abschiebungen und Abschaffung des Asylrechts. Daher ist ein Mord nur verbunden mit einer ausländischen Nationalität – oder zumindest Abstammung - der Täter interessant. So bitter das klingt, so einfach ist das.

Wir brauchen mehr Plätze in Frauenhäusern und entschiedenes Vorgehen gegen häusliche Gewalt! Wir brauchen Entfernung und Sperrung frauenfeindlicher, faschistischer und sonstiger menschenverachtende Inhalte im Internet und in den "sozialen Medien", statt deren völlige Entfesselung durch Elon Musk, Mark Zuckerberg und andere Tech-Milliardäre im Namen der "Meinungsfreiheit"!