Ersthelfer- und Brandschutzausbildung März 2025 in der Horster Mitte und im ABZ Süd

Wir bieten eine gründliche und praxisbezogene, zuweilen auch unterhaltsame Ausbildung zum Ersthelfer bzw. Brandschützer an.



Ein versierter Rettungssanitäter führt die Unterweisungen durch und stellt selbstverständlich ein offizielles Zertifikat aus, welches z.B. für die Führerscheinprüfung seine Gültigkeit hat.



Der Kurs richtet sich nicht nur an Fahranfänger, denn wenn ein Ernstfall eintritt, und man weiß nicht, was zu tun ist, dann ist es zu oft zu spät. Vom Verarzten von Wunden, bis zum geübten Umgang mit dem Defibrillator, all das wird trainiert.



Die Kurse finden statt am Standort Gelsenkirchen (im Bistro des Kultursaals; Schmalhorststraße 1a). Täglich von Mittwoch, den 12. März, bis Samstag, den 15. März. Täglich von 9 bis 15 Uhr (Ersthelferausbildung), 15 bis 17 Uhr (Brandschutzausbildung).



Am Standort Stuttgart (im Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10, Stuttgart-Untertürkheim). Täglich von Mittwoch, den 19. März, bis Freitag, den 21. März. Täglich von 9 bis 15 Uhr (Ersthelferausbildung) 15 bis 17 Uhr (Brandschutzausbildung).



Die Kursgebühren betragen 20 Euro für die Ersthelferausbildung, 30 Euro für Ersthelfer- und Brandschutz-Ausbildung, 10 Euro nur für die Brandschutzausbildung. Es gibt zudem die Möglichkeit, im Bistro des Willi-Dickhut-Hauses ein Mittagessen für 5,50 Euro zu bekommen, als Tagessatz für Kaffee, Wasser und Tee werden 2 Euro pro Person und Tag eingesammelt.



Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, und wir bitten um zahlreiche und verbindliche Anmeldungen.

Bitte richtet die Anmeldung

für Gelsenkirchen an die Parteigeschäftsführung: mlpd@pgf.de bzw. 0209/9519452

für Stuttgart an das Arbeiterbildungszentrum info@gaestehaus-abz-stuttgart.de bzw. 0711/3360703