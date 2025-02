Faschistischer Anschlag als Vorwand für Terror gegen Asylanten

In der Wohnung des Täters wurden Flaggen des IS gefunden. Die österreichischen Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass sich der Täter über das Internet der faschistischen Ideologie des IS angenähert habe. Der Täter stammt aus Syrien und war anerkannter Asylsuchender.

Gestoppt wurde der Täter durch einen ebenfalls aus Syrien stammenden Essenslieferanten (42). Dieser hatte die Tat beobachtet und kurzentschlossen sein Fahrzeug als Waffe im guten Sinne eingesetzt: Er fuhr den Täter nieder, beendete damit das Morden und ermöglichte es der Polizei, den Faschisten vor Ort festzunehmen.

Innenminister will faschistoide Willkürmaßnahmen

Nun könnte man auch den heldenhaften Einsatz eines Syrers für seine Mitmenschen in den Vordergrund stellen, wenn man denn die Herkunft der Beteiligten als vorrangige Frage behandeln will. Das aber tut der östereichische Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nicht. Stattdessen handelt er ganz im Sinne der österreichischen FPÖ-Faschisten, deren Chef Herbert Kickl sofort forderte: "Wir brauchen rigoroses Durchgreifen im Asylbereich" und die Losung nach der „Festung Österreich“ ausgab.

In einer beispiellos zynischen Argumentation nimmt Innenminister Karner den Umstand, dass der Täter anerkannter Asylbewerber war, um jetzt anlasslose massenhafte Überprüfungen ausdrücklich von anerkannten Asylsuchenden anzukündigen, deren Gefährlichkeit er durch die Tat scheinbar als erwiesen betrachtet – ihren Heldenmut im Gegensatz dazu aber wegen der Beendigung der Mordtat durch einen anderen Syrer aber offensichtlich nicht.