Friedrichshafen

Gabi Fechtner an Privat-Uni zu Gast: Fremdes, aber keineswegs feindliches Terrain

Am Mittwoch, dem 12. Februar, fand in der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen eine Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern kleiner Parteien statt. Anwesend waren Gabi Fechtner der MLPD, Günter Brendle-Behnisch (ÖDP), Kien Nguyen (VOLT), Ingo Weber von BÜNDNIS DEUTSCHLAND (BÜ) und Emre Sevik von „Die Gerechtigkeitspartei-Team Todenhöfer". Moderiert wurde die Veranstaltung von zwei Studierenden des „Club of International Politics".

Korrespondenz