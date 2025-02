Gegen frauenfeindliche Politik der AfD

In der aufgewühlten Stimmung einen Tag nach dem Attentat auf eine Ver.di-Demonstration in München, mit vielen Verletzten - und jetzt zwei Toten! - sprach am Anfang Nina Dusper von Ver.di den Verletzten das Mitgefühl und die Solidarität aller Anwesenden aus. Dies wurde auch durch eine Tafel und Blumen zum Ausdruck gebracht.



Ungefähr 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren durch die Verankerung der Courage-Gruppe und die gute Werbung im Stadtteil mobilisiert worden; darüber hinaus wurden auch viele Passanten erreicht. Ca. 15 junge und ältere deutschstämmige Frauen und Migrantinnen trauten sich, am offenen Mikrofon zu sprechen - viele zum ersten Mal.



Eine kleine Auswahl: Eine aus Afghanistan stammende Verkäuferin bedankte sich für die Solidarität und schilderte, was sie bei der Abschiebung zu erwarten hat; sie wird eingesperrt. Ein zehnjähriger Schüler, der mit seiner Mutter gekommen war, begründete, warum es gut ist, mit Menschen aus vielen Ländern zusammenzuleben. Lediglich zwei Frauen zeigten starke Beeinflussung durch AfD-Propaganda.



Das Thema Migration stand naturgemäß im Mittelpunkt, aber auch die soziale Frage, die Kriegsgefahr und Trumps Faschismus wurden angesprochen. Gemeinsam – solidarisch – couragiert – in dem Sinne wurde die erfolgreiche Aktion beschlossen, mit dem Wunsch, in Kontakt zu bleiben.