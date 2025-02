Heilbronn: "Klimastreik" und Gesprächsrunde

Dort wurde bereits in Redebeiträgen über „Klimaleugner und faschistische Gefahr“ gesprochen. Das Thema wurde abends in einer Gesprächsrunde vertieft. Zu Gast waren aktive Mitglieder der überparteilichen Umweltgewerkschaft, die mit Fachkenntnis und engagierten Beiträgen mitwirkten.



Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern war im Wahlkampf aufgefallen, dass die dringenden Fragen der Menschheit, wie Umweltschutz, Frieden und Arbeitsplätze, in den Medien weitgehend verdrängt wurden. Das Umweltbewusstsein wird durch eine Fülle von Lügen, Halbwahrheiten und Verdrehungen attackiert.



Ein Beispiel dafür ist die AfD-Fraktion im Heilbronner Gemeinderat. Sie unterstützt fossile Brennstoffe, weil aus ihrer Sicht eine „Eiszeit“ droht. In einem Schaubild wurde aufgezeigt, dass Trump und die AfD in einem ganzen Geflecht von Klimaleugnern tätig sind. Allein in den USA gibt es eine „Gegenklimabewegung“ von 330 Organisationen, finanziert von Ölkonzernen, der Atomindustrie und weiteren Milliardären. Natürlich können diese Kräfte die Gesetze der Natur nicht außer Kraft setzen. Es ist aber wichtig, ihre Motive, Inhalte und Methoden zu durchschauen. Wie kann international eine Kraft aufgebaut werden, die diesem Gegner überlegen ist? Das prägte die Diskussion: Dringende Sofortforderungen waren unter anderem die nach 100 Prozent erneuerbarer Energien und die nach der Perspektive einer sozialistischen Gesellschaft, die die Einheit von Mensch und Natur als Leitlinie verwirklicht.