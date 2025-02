Lisa Gärtner/MLPD fordert Unterlassung von AfD-Kreisvorsitzender Seli-Zacharias

„Fast eine Million Menschen beteiligten sich seit Anfang des Jahres wieder an antifaschistischen Protesten gegen die AfD und demonstrierten vor den CDU-Zentralen - und das zu Recht! Auch Gelsenkirchen zeigte sich antifaschistisch – am 3. Februar und am 10. Februar", so Lisa Gärtner, Direktkandidatin der MLPD in Gelsenkirchen. Es ist eine Verleumdung dieser Menschen, vor allem Jugendlicher, dass Seli-Zacharias in ihrem Video sie alle als „Möchte-gern-Demonstranten und -Demokraten“ sowie „bezahlte Statisten, die von diesem Staat gepampert werden“ bezeichnet.

„Ich war selbst bei den Demonstrationen in Gelsenkirchen, Essen und Riesa. Keiner der Demonstranten hat dafür einen Cent erhalten. Cliquen berichten, wie sie auf eigene Kosten jedes Wochenende zu Demonstrationen fahren.“

Geradezu peinlich ist in dem Video, wie Seli-Zacharias dem ultrareaktionär-faschistoiden Influencer Peter Weber zeigen will, wie gefährlich die Stadt Gelsenkirchen sei. Während sie in faschistischem Jargon von „Umvolkung“ faselt, ereignet sich auf ihrem Bummel durch die Bahnhofstraße aber gar nichts Auffälliges. Bis Seli-Zacharias ein Plakat der MLPD sichtet mit der Aufschrift: „Kapitalismuskritik – das Original“: „Sehen Sie dort die MLPD, die übrigens immer sehr fleißig plakatiert in Gelsenkirchen, hat dort ein Plakat mit Marx höchstpersönlich. Sowas wird in Deutschland 2025 plakatiert, wir sollten uns schämen“.

Peter Weber ereifert sich dann mit ihr über die die MLPD-Mitglieder als „kommunistische Faulenzer“. Lisa Gärtner dazu: „Erstens zeigt Enxhi Seli-Zacharias damit, dass sie sich keineswegs ausschließlich gegen Migranten richtet, sondern ebenso gegen die Kommunisten. So wie es einst bei den Hitler-Faschisten war. Karl Marx ist ihr ein Dorn im Auge – auch das ist kein Wunder: Während die MLPD Kapitalismuskritik übt, verteidigt die AfD den Kapitalismus und will ihn faschistisch umbauen. Zum Zweiten ist es ehrabschneidend, Kommunisten als faul zu bezeichnen! Das lassen wir nicht auf uns sitzen. In der MLPD sind 70% der Mitglieder Arbeiter und einfache Angestellte. Wir sind es gewohnt, hart zu arbeiten, beruflich und politisch. Herr Weber dagegen ist Bau-Kapitalist – er lässt andere für sich arbeiten!"

Lisa Gärtner, Direktkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD in Gelsenkirchen fordert gegen die Hetze von Seli-Zacharias eine Unterlassungserklärung : „Diese faschistische Propaganda gehört verboten. Wir haben unseren Wahlkampf in den Dienst des antifaschistischen Kampfes gestellt und sagen klipp und klar: “Wer AfD wählt, wählt Krieg und Faschismus!

In Gelsenkirchen leben Menschen aus 143 Nationen – Bergleute, Stahl- und Chemiearbeiter aus Deutschland, Polen, der Türkei, Italien und vielen anderen Ländern haben das Ruhrgebiet gemeinsam aufgebaut – sie sind nicht die Verantwortlichen für die grassierende Armut und andere Proble-me in unserer Stadt! Der alte Karl Marx hat Recht behalten mit seiner Kapitalismuskritik und seiner Losung: Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“

Hier das Video: https://youtu.be/QWvasYMbwlk?si=C0RF2zxU6iTIfvCp