Rote Fahne TV

Live-Talk jetzt mit Kapiteln

Der aktuelle Rote-Fahne-TV-Live-Talk "Statt reaktionärer Wende hin zum Faschismus - Make Socialism great again!", kam auf den Treffen der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer der Internationalistischen Liste / MLPD, die ihn sich am vergangenen Freitag gemeinsam ansehen, sehr gut an.

Von ffz