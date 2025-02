Mal hat man Gegenwind, mal rennt man offene Türen ein

Ein etwa 16-jähriger Junge an der Bushaltestelle winkte ab, als wir ihm das Wahlprogramm der MLPD geben wollten.

„MLPD kenn’ ich. Wir haben im Unterricht alle Parteien diskutiert.“

Auch die MLPD? „Sicher, die ist ja eine zugelassene Partei.“

Was kam dabei raus? „Die MLPD schnitt am besten ab“.

Logisch, aber wie kam es in der Schule dazu? „Die anderen Parteien haben uns doch den ganzen Mist eingebrockt. Mit denen sollen wir einfach so weitermachen? No Chance!“, sagte er und stieg in seinen Bus.