Mit kurdischen Freunden gemeinsam aktiv

Also wurde am 12. Februar auf dem Paradeplatz in Mannheim ein gemeinsamer Infostand zur Mobilisierung auf die Demonstration in Straßburg am 15.02.25 unter dem Motto „Freiheit für Öcalan eine politische Lösung der kurdischen Frage“ und zum Einsatz des Wahlprogramms der MLPD durchgeführt.

Gemeinsam wurde der Infostand mit Pavillon auf- und abgebaut. Während ein MLPD-Genosse sowohl das Wahlprogramm als auch den Demoaufruf für Straßburg an die Passantinnen und Passanten verteilte, haben kurdische Genossen am Stand auch das Wahlprogramm der MLPD weitergegeben. Einer meinte: „Wenn wir schon was gemeinsam machen, müssen wir uns auch gegenseitig unterstützen!“ Auch das Foto bringt diese Haltung ganz gut zum Ausdruck wie ich finde.