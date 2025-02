Mit Gabi Fechtner vor dem Tor – „Die müsst ihr wählen!“

Sie griff auch die Arbeitsplatzvernichtung bei Verallia und dem Bremsbelaghersteller TMD Friction an. „Es ist wichtig, dass die Arbeiter wieder zu kämpfen lernen, und die MLPD ist eine Partei, die diese Kampferfahrung hat und in der Lage ist, die Leute zusammenzuschließen. Wir verwahren uns dagegen, dass die AfD hier als Partei der Arbeiter auftritt. Guido Reil sagt, die Kapitalisten seien genauso Wertschöpfer wie die Arbeiter – ich glaube nicht, dass hier schon einmal einer vom Vorstand an der Maschine gesehen wurde oder in der Contischicht. Wir sind konsequent auf Seiten der Arbeiter. ... Wir stehen für den echten Sozialismus als Alternative. Inzwischen sagt fast jeder, dass es so nicht weitergeht, aber oft versucht man dann, sich alleine durchzuschlagen. Aber wir haben eine gesellschaftliche Antwort, die ist der echte Sozialismus. In dem geht es wirklich um die Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter, der kleinen Leute. Die arbeiten hier schließlich, produzieren und sollten darüber entscheiden, was mit den Werten passiert.“ Weitere Arbeiter aus dem Wahlkämpferteam wandten sich auch an die Kollegen.

Die Diskussionen waren polarisiert und es gibt Gruppen, die AfD wählen. Aber im Gegenzug sagen andere Kollegen klar antifaschistisch eingestellt: „Auf keinen Fall AfD“. Ein Kollege sagte, er wähle uns sowieso und warb andere für die MLPD, „die müsst ihr wählen!“

Die Sympathie zeigt sich z.B. in 35 Euro Spenden für zwei Rote Fahne Magazine. Die Arbeiter schätzen es, dass wir uns für diese Aktionen direkt bei den Arbeitern die Zeit nehmen und immer da sind.

Auch einige der LKW- und Transporter-Fahrer aus den nahegelegenen Penny- und DPD-Lagern hielten auf unser Winken hin an, Wahlkämpfer kletterten zur Freude der Fahrer zur Übergabe der Flyer an der Tür hoch. Gereckte Daumen, fröhliches Winken und der Luftkuss eines LKW-Fahrers machten uns bei der Kälte zusätzlichen Spaß. Also, vorwärts mit der heißen Phase!