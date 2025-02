Nordhausen: Von wegen AfD-Hochburg!

Tassilo kam in Vertetung für die Direktkandidatin Ilka May, die leider verhindert war. In etlichen Redebeiträgen wurde herausgearbeitet, was die MLPD als einzige Arbeiterpartei auf dem Wahlzettel auszeichnet. Aber auch die praktische Anwendung von sozialistischen Prinzipien wie die Rechenschaftspflicht und die Abwählbarkeit der Funktionäre der MLPD überzeugten viele Passanten, das Wahlprogramm mitzunehmen und uns in persönlichen Gesprächen ihre Zustimmung zu unserer kämpferischen und prinzipienfesten Kandidatur zur Bundestagswahl auszudrücken.

Auffällig war dabei, dass die allermeisten Leute, die wir angesprochen haben, regelrecht offen und teilweise sehr interessiert mit uns über die gesamtgesellschaftliche Perspektive des echten Sozialismus diskutiert haben. Ein weiteres Hauptmerkmal war die vorherrschende Ablehnung der faschistischen AfD. Und das, obwohl die AfD kurz vorher selbst einen Infostand ganz in der Nähe hatte. Der war aber bei weitem nicht so gut besucht wie unser Stand.

Natürlich gab es auch den ein oder anderen offen antikommunistischen Kommentar. Aber das waren die wenigsten. Bemerkenswert war auch das große Interesse von vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Zeitweise war unser Spitzenkandidat in Thüringen regelrecht umlagert und wurde von den jungen Leuten ausgefragt, z.B. was die MLPD von der Linkspartei unterscheidet. So konnten wir auch einige Kontakte von Jugendlichen gewinnen, die sich für unseren Jugendverband REBELL interessieren. Nun gilt es, diese jungen Kontakte zu betreuen. Am besten mit einer Vorstellung unseres Jugendverbands in Nordhausen.