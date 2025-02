Berlin

Palästina-Kundgebung von Demokratischem Komitee Palästina und Internationalistischer Liste / MLPD

Wir stellen unseren Wahlkampf in den Dienst der Befreiungskämpfe in aller Welt – dafür war unsere Palästina-Kundgebung am 18. Februar auf dem Hermannplatz ein lebendiges Beispiel. Gemeinsam mit Chaker Araki, dem Direktkandidaten der Internationalistischen Liste / MLPD in Neukölln und den Freunden des Demokratischen Komitees Palästina hatten wir die Kundgebung auf unseren Wahlhelfertreffen geplant, noch bevor die Trump-Pläne zur Deportation eines ganzen Volkes aus dem Gazastreifen angekündigt waren.

Korrespondenz