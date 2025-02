Positionspapier der MLPD zur Bundestagswahl 2025 jetzt auch als pdf-Datei

In der Universität Kapstadt kam es den zweiten Tag lang zu Protesten an der Universität von Kapstadt, als Hunderte von Studenten durch den Campus marschierten, Eingänge blockierten und das Verwaltungsgebäude in Masingene stürmten, wobei sie "freie Bildung und freie Wohnungen" skandierten. Die Studenten protestierten gegen finanzielle Ausgrenzung, blockierte Stipendien und fehlende Unterkünfte. Hunderte Studenten übernachten auf Fluren der Universität. Über 600 Studenten marschierten bereits am Montag vom Hauptcampus der University of Cape Town (UCT) in Rondebosch. Einige Eingänge zum Campus wurden von Studenten blockiert. Die Vorlesungen wurden gestört, so dass einige Klassen gezwungen waren, das Studienjahr online zu beginnen