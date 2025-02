Postkarte zum Internationalen Frauentag : Jetzt bestellen!

Die Frauen kämpften gegen Armut, gegen die Weltkriegsgefahr und später gegen den Faschismus. Brandaktuelle Themen: Mit der Wahl des Faschisten Trump als Präsident der USA wächst weltweit die faschistische Gefahr. Mit der Abwälzung der Krisen- und Kriegslasten auf die Bevölkerung geraten immer mehr Familien in soziale Not. Durch den Beginn der globalen Umweltkatastrophe steigt eine weitere Bedrohung der Existenz der Menschheit. Keine kapitalistische Regierung kann diese Krisen und Kriege lösen.



Der internationale Frauentag gilt dem breiten Zusammenschluss und Stärkung der kämpferischen Frauenbewegung weltweit. Clara Zetkin als glühende Sozialistin hat im Kampf um das Wahlrecht für Frauen vertreten, dass auch ein Wahlrecht keine Lösung der Knechtung der werktätigen Frauen sei. Aber natürlich hat sie für dieses Recht gekämpft. Das Thema der Befreiung der Frau in Zusammenhang mit der Befreiung der Arbeiterklasse von der kapitalistischen Lohnarbeit gehört in die Diskussion mit der Parole der MLPD „Make Socialism great again!“. Über den Weg zur Befreiung der Frau wird auf dem Theoretischen Seminar der Weltfrauenbewegung in Nepal im November dieses Jahres in Nepal diskutiert werden.

„Lassen wir uns nicht schrecken durch die Ungunst äußerer Umstände, haben wir für alle Schwierigkeiten nur eine Antwort: Erst recht!“ (Clara Zetkin)



Zum diesjährigen 8. März hat der Frauenbereich der MLPD eine ansprechende Postkarte entwickelt. Sie kann beim Druck Neuer Weg (druck@neuerweg.de) bestellt werden.

Setzt sie am 8. März und auch danach in der Kleinarbeit ein. Es ist Platz für eure örtlichen Veranstaltungen oder persönliche Grüße auf der Rückseite, wo steht „Vorwärts mit der Befreiung der Frau im echten Sozialismus! MLPD“. Kosten: 1 Euro das Stück zuzüglich Versandkosten.



Bestellungen, die bis zum Montag, 24. Februar, 9 Uhr beim Druck Neuer Weg eingehen, können mit dem Rote Fahne Magazin ausgeliefert werden und ihr spart die Versandkosten!