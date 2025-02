Razzien gegen Navajo: „Niemand ist illegal auf gestohlenem Land“

Betroffene Navajo aus Arizona und New Mexiko haben sich an die Führer der Navajo-Nation gewandt. Eine Frau sagte, sie und sieben andere Indigene seien in Scottsdale, Arizona, am Arbeitsplatz zwei Stunden lang verhört worden. Sie mussten nachweisen, dass sie Indigene sind. Sie durften weder ihre Handys benutzen, noch ihre Familien kontaktieren.



„Mein Büro hat mehrere Berichte von Navajo-Bürgern erhalten, dass sie negative und manchmal traumatisierende Erfahrungen mit Bundesbeamten gemacht haben, die im Südwesten gegen Einwanderer ohne Papiere vorgehen“, so Navajo-Präsident Buu Nygren.

Der Navajo-Älteste James Jackson sagte, dass die jüngsten Razzien gegen Einwanderer und ihre Auswirkungen auf seine Gemeinschaft „beschämend“ seien: „Niemand ist illegal auf gestohlenem Land“, sagte er. Vertrieben vom Land ihrer Vorfahren und in Reservate gepfercht, mussten und müssen die Navajo und andere Stämme ständig um ihre Existenz kämpfen und um das Recht, ihre Sprache zu sprechen und ihre Kultur auszuüben.



Wie wird es mit mehreren indigenen Stämmen im Grenzgebiet zu Mexiko weitergehen? Sie sind wie die Tohono O'odham besonders gefährdet durch diese faschistische Politik. Der Stamm lebt seit Jahrtausenden in der Sonora-Wüste auf beiden Seiten der Grenze.