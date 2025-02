"Save our Science" - Proteste in mehreren Städten

Am Mittwoch organisierten Wissenschaftler in den USA einen Protesttag unter der Losung "Save our Science" (Rettet unsere Wissenschaft), um gegen die massiven Kürzungen bei den staatlichen Mitteln für Wissenschaftsinstitutionen zu protestieren. Hunderte von Forschungsstipendiaten führender Einrichtungen, darunter Weill Cornell Medicine, Columbia University, Albert Einstein College of Medicine, The Rockefeller University, New York University und The City University of New York protestierten im Washington Square Park in New York. Hunderte medizinische Forscher von verschiedenen Universitäten und den National Institutes of Health versammelten sich in Washington D.C. vor dem Hauptquartier der Gesundheitsbehörden, um gegen die Kürzungen zu protestieren. Auf einer Kundgebung vor dem Gebäude für Genomwissenschaften der University of Washington in Seattle demonstrierten am Mittwoch Hunderte von Menschen gegen eine neue Richtlinie des National Institute of Health, die ein großes Loch in die Forschungsbudgets von Einrichtungen im ganzen Land reißen würde. Für den 7. März wird zu einem landesweiten Protesttag aufgerufen.