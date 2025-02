Solidarität mit den streikenden Textilarbeiterinnen und -arbeitern in der Türkei!

In der türkischen Provinz Gaziantep kämpfen Beschäftigte in der Industriezone Başpınar in mehr als 20 Fabriken gegen Hungerlöhne und für mehr Rechte im Betrieb. Die Fabrikbesitzer versuchen, den Widerstand zu beenden, indem sie den Arbeitern mit Entlassung drohen. Die Unternehmer haben mit Unterstützung des Staates ein Verbot der Proteste gefordert. Daraufhin verhängte die Bezirksregierung in Gaziantep in einer Mitternachtsentscheidung ein 15-tägiges Protestverbot.

Die kämpferische Textilgewerkschaft BİRTEK-SEN ist in diesen und vergangenen Kämpfen stets auf der Seite der Beschäftigten und ihrer Forderungen gewesen. So erklärte die Leitung von BİRTEK-SEN, dass sie dieses Verbot nicht anerkenne. Der Vorsitzende der Gewerkschaft, Mehmet Türkmen, erklärte, das Verbot sei auf Antrag und Anweisung der Konzernchefs verhängt worden. Immer wieder wurden Streikposten angegriffen und streikende Kolleginnen und Kollegen verhaftet. Polizeibarrikaden sorgen dafür, dass die Kolleginnen und Kollegen am Streiken gehindert werden sollen. Pressetermine von Beschäftigten wurden gewaltsam aufgelöst.

Ebenso wurde der Vorsitzende von BİRTEK-SEN, Mehmet Türkmen, inhaftiert und wegen „Verletzung der Arbeitsfreiheit" und "Anstiftung zu einer Straftat" angeklagt. Dies ist nichts anderes als ein Versuch der Arbeitgeber und des Staats gewerkschaftliche Organisation einzuschränken, kämpferische Kolleginnen und Kollegen einzuschüchtern und Gewerkschaftsaktive zu kriminalisieren!

Als Föderation Demokratischer Arbeitervereine erklären wir, dass wir den gerechten Kampf der Arbeiter unterstützen. Die staatlichen Behörden und die Polizei möchte mit Schlagstöcken und Inhaftierung die Interessen der Konzerne mit Gewalt durchsetzen und hindern die Arbeiter daran, sich an ihrem Kampf für ein menschenwürdiges Leben zu beteiligen und ihre Rechte einzufordern. Wir verurteilen die Gewalt gegen die Beschäftigten und die unrechtmäßige Verhaftung des Gewerkschaftsvorsitzenden Mehmet Türkmen. Das Streikrecht darf niemals angegriffen werden. Die staatliche Unterstützung für dieses Vorgehen muss sofort enden!

Was Mehmet Türkmen und die Kolleginnen und Kollegen vor Ort nun dringend brauchen, ist internationale Solidarität. Deshalb bitten wir euch, als Gewerkschaftsaktive, Solidaritätsbotschaften an Mehmet Türkmen und die Beschäftigten in Gaziantep zu schicken, diese über eure eigenen Kanäle zu teilen und ebenfalls ein Ende dieser Praktiken zu fordern. Solidaritätsbekundungen können an diese Emailadresse geschickt werden: