Stundetenproteste in zahlreichen Städten

Der dritte Montag im Februar wird traditionell in den USA "President's Day" (Washingtons Geburtstag) als Feiertag begangen. Die Anti-Trump-Bewegung ging deswegen am Montag, den 17. Februar unter der Parole "Not my Presidents Day" landesweit auf die Straße. In Dutzenden Städten wurde gegen Trump und Elon Musk protestiert: mehrere Tausend waren es in Kalifornien (San Francisco, Oakland, Berkeley und Alameda), 1.000 in Boston, Hunderte in Lansing, Austin, Atlanta, Orlando, Seattle, Honolulu, Tausende in New York und Washington D.C. Protestiert wurde ziemlich lautstark und deutlich: gegen Faschismus und Diktatur, gegen Entlassungen und Abschiebungen. Auf Plakaten stand “Stopp the Coup”, "Resist Fascism"und “No Billionaire Kings" gegen das despotische Vorgehen von Trump und Musk.