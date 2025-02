Zum EVG-Abschluss

Verhandlungsergebnis bei der Bahn – oberfauler Kompromiss!

In der Nacht auf Sonntag haben sich die Gewerkschaft EVG mit der Deutsche Bahn AG auf einen Tarifvertrag für die 192 000 Beschäftigten geeinigt. Noch in der Nacht empfahl die Tarifkommission bei einer Enthaltung und einer Gegenstimme dem Vorstand der EVG, am Dienstag das Ergebnis anzunehmen.

Von gp