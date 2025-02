Bundestagswahl

Viele Motive für ein Interesse an der Mitgliedschaft in der MLPD

In den letzten Tagen mehren sich Zuschriften an die MLPD vor allem von jungen Menschen, die uns erstmals begegnet sind. Sie bestätigen, was unsere Mitglieder im Straßenwahlkampf zu Hauf erleben: Die Null-Bock-Generation ist Vergangenheit.