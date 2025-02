Wahlkampf und Kandidaten der Internationalistischen Liste/MLPD in den Medien

Mit Ausschnitt aus derm Wahlkampfauftakt der MLPD in Essen und Redeausschnitt der MLPD-Vorsitzenden

Interview mit Anatole Braungart

Anatole Braungart ist Direktkandidat der Internationalistischen Liste/MLPD im Wahlkreis 190 Jena - Sömmerda - Weimarer Land I. Kürzlich haben wir auf Rote Fahne News als "Drama in sechs Akten" seinen unerbittlichen Kampf gegen politische Manipulation dokumentiert: "Abgestufte Chancengleichheit": Politische Manipulation in sechs Akten. JenaTV hat ein ca. 30-minütiges Interview mit Anatole Braungart geführt. Man findet es hier.

"Das will die MLPD" - im mdr

Unter der Überschrift "Kleinparteien im Kurzporträt" berichtet der mdr über die MLPD: "Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Neben den Parteien, die bereits im Bundestag oder in einem Landtag vertreten sind, bewerben sich auch kleinere Parteien und politische Vereinigungen. Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, kurz MLPD, steht in der Tradition kommunistischer Ideale und strebt eine grundlegende Umgestaltung der Gesellschaft an." Wie wahr. Das Kurzporträt entstand auf der Basis eines Interviews mit Jörg Weidemann, Landesvorsitzender der MLPD in Sachsen und Direktkandidat in Leipzig. Zu finden hier.

Christoph Gärtner im Radio RSG

Christoph Gärtner ist Direktkandidat im Wahlkreis 102 (Solingen - Remscheid - Wuppertal II). Radio RSG stellt ihn hier vor.

Steckbrief MLPD Bremen

https://www.butenunbinnen.de/nachrichten/bundestagswahl-steckbrief-mlpd-bremen-100.html

Vorstellung Peter Weispfenning, Herne

https://www.radiobochum.de/artikel/peter-weispfenning-mlpd-2242314.html

Vorstelllung Hans Roth, Kassel

https://www.hna.de/kassel/bundestagswahl-hans-roth-mlpd-aus-kassel-will-nach-berlin-93569692.html

Vorstellung Fritz Hofmann, "Der Antikapitalist"

https://www.pressreader.com/germany/thuringische-landeszeitung-unstrut-hainich-kreis/20250213/281917368793712

Medienberichte über Direktkandidaten Lisa Höchtl und Reiner Dworschak und den Wahlkampf in Köln und Leverkusen