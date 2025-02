Bundestagswahl 2025

Zwickau: Letzte Open-Air-Diskussion in diesem Wahlkampf

Heute findet in Zwickau die letzte Open-Air-Kundgebung in diesem Wahlkampf statt. Ab 14 Uhr am Georgenplatz in Zwickau gibt es noch einmal die Möglichkeit, mit Kandidaten und Freunden der Internationalistischen Liste / MLPD aus Sachsen und Sachsen-Anhalt ins Gespräch zu kommen.