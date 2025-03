Aktionen zum Internationalen Frauentag

Die MLPD arbeitet aktiv an der Vorbereitung vielfältiger Aktivitäten rund um den Internationalen Frauentag am 8. März mit. Von Aktionsständen über Gesprächsrunden bis Demonstrationen - oft in breiten Bündnissen. Bitte meldet eure Aktivitäten für den Kalender, damit Frau die MLPD treffen und sich beteiligen kann!

Folgende Aktionen sind bereits bekannt und bestätigt:

Essen: 12 Uhr, Kundgebung, Demo, Kultur "Frauen - Leben - Freiheit - Frieden!" Essen-City, Porschekanzel, vor der Marktkirche.

Frankfurt: 15 Uhr, Kundgebung und Demonstration "Für unsere Befreiung 8. März weltweit - ohne Faschismus, Krieg und Umweltzerstörung", Hauptwache.

Gelsenkirchen: 12 Uhr, Kundgebung mit offenem Mikrofon und Demonstration "Kämpferisch - selbstbewusst - antifaschistisch" Preuteplatz / Bahnhofstrasse Gelsenkirchen-City.

Hagen: 13 Uhr, Kundgebung mit offenem Mikrofon "Wir stehen auf für Frieden!" Friedrich-Ebert-Platz.

Köln: 13:30 Uhr, Kundgebung und Demonstration, Wiener Platz, 16 Uhr, Neumarkt.

München: 16 Uhr, Demonstration "Für ein selbstbestimmtes Leben!", Marienplatz.

Saarbrücken: 11 Uhr bis 13 Uhr, Aktion "Laut für Frauenrechte" Bahnhofstraße, 66111 Saarbrücken.

Sindelfingen: 13 Uhr, Kundgebung mit Infoständen und offenem Mikrofon am Sterncenter / Busbahnhof Sindelfingen.

Stuttgart: 12 bis 14 Uhr, Kundgebung, Kultur, Demo "Frauen und Mädchen weltweit gegen Rechts" Kobanê-Platz/ Herzog-Christoph-Denkmal.

Wuppertal: 14 Uhr, Straßenaktion und Kundgebung "Frauenpower ist angesagt: gegen faschistische Gefahr, für Frieden und Freiheit", Von-der-Heydt-Platz / C&A, Wuppertal-Elberfeld.

Außerdem bittet die Redaktion um Berichte vom Internationalen Frauentag mit Fotos - erste Meldungen gern schon am 8. März bis 15 Uhr.