Anna Schmit dankt ihren Wählerinnen und Wählern

Die MLPD hat in Bochum einen aktiven Wahlkampf geführt. Mit unserem Slogan „Make Socialism great again!“ gingen wir zu den Arbeitern bei Opel und ThyssenKrupp, an die Ruhr-Universität, an Schulen und in Wohngebiete. Wir waren auch mitten drin in der antifaschistischen Demonstration mit 20.000 Leuten am 14. Februar. Sowas hat unser Bochum selten gesehen!

Mit Straßenumzügen in den Stadtteilen Langendreer und Stahlhausen und Hauseinsätzen gingen wir in die Auseinandersetzung, attackierten die AfD und führten den Kampf um die Denkweise: Wer AfD wählt, wählt Faschismus! Wir zeigten Flagge gegen den Völkermord in Gaza und die lebensbedrohliche Zerstörung unserer Umwelt. Wir stellten unter Beweis, dass wir eine Partei der Tat und des Internationalismus sind und sammelten bei mehreren Gelegenheiten Spenden für den Wiederaufbau eines Krankenhauses in Gaza.

Statt oberflächlichen Antworten haben wir viel Wert auf Tiefgang und überzeugende Argumente gelegt, bei Kundgebungen oder an Infoständen diskutiert. Es war eine Freude zu sehen, dass wir damit auf viel Offenheit, ernsthaftes Interesse und Suche nach Auswegen aus diesem kapitalistischen Krisenchaos getroffen sind. Dazu trägt auch unsere Kultur bei: immer offene Worte, solidarisch und im Sinne der Arbeiter und einfachen Menschen! Ein Gegenpol zum gesellschaftlich verbreiteten Egoismus, Nationalismus und Spaltung.

All die tolle Arbeit spiegelt sich völlig unzureichend im Stimmergebnis wider. Zwar haben uns über unsere Plakate und einzelne Berichte in der Presse viele neue Leute kennengelernt. Aber die großen Medien haben die MLPD aus purem Antikommunismus penetrant ausgeblendet. Da kann man kaum von freien Wahlen reden!

Aber es zeigt auch: Kleinarbeit ist Trumpf! In einem Studentenwohnheim bekam ich 0,8% der Stimmen, nachdem wir wochenlang aktive Arbeit an der Ruhr-Uni machten. Viel wichtiger als die Stimmen ist mir aber ohnehin, jede und jeder, der sich der MLPD oder ihrem Jugendverband REBELL nach diesem tollen Wahlkampf anschließt!

Anna Schmit, Direktkandidatin der Internationalistischen Liste/MLPD in Bochum I

Hier steht der Dankesbrief von Anna Schmit als gestaltetes Flugblatt zur Verfügung.

Wer sich als Direktkandidat / Direktkandidatin ebenfalls bei Wählerinnen und Wählern, Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern bedanken will, dem steht das Medienteam der MLPD bei der Gestaltung mit Rat und Tat zur Seite. Wendet euch per E-Mail an medien@mlpd.de ut geeignet ist das Flugblatt, um es zusammen mit der Kurzauswertung der Bundestagswahlen insgesamt vom ZK der MLPD zu verteilen.