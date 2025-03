Auch Nepalesen von Trumps Abschiebepolitik betroffen

Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde hat die Festnahmen mit endgültigen Abschiebungsanordnungen intensiviert, mit einem Fokus auf Personen, die nach dem 24. Juni 2015 in die USA eingereist sind und zur Ausreise aufgefordert wurden. Gegenüber 3.500 Nepalesen wurden Abschiebungsbefehle erlassen. Es wird angenommen, dass rund 1.300 Nepalesen unmittelbar von Abschiebung bedroht sind. Weltweit sind wohl ungefähr 1,4 Millionen Menschen betroffen. So die Kathmandu Post: Die ICE hat 1.445.549 Einwanderer zur Abschiebung öffentlich aufgeführt. Die größten undokumentierten Bevölkerungsgruppen in den USA kommen aus Mexiko, El Salvador, Indien, Guatemala, Honduras und Venezuela, mit erheblichen Konzentrationen in Kalifornien, Texas, Florida, New York, New Jersey und Illinois.

https://kathmandupost.com/national/2025/02/18/23-nepalis-deported-from-us-under-trump-s-crackdown