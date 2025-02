Budapest: Richter demonstrieren gegen Orban-Regierung

Am Samstag demonstrierten Hunderte auf der Sea Point Promenade von Kapstadt für ein freies Palästina. Organisiert wurde die Demo von der Palestine Solidarity Campaign (PSC). Und sie wurde unterstützt von verschiedenen sozialen Organisationen wie Housing Assembly, Gift of the Givers, Equal Education, Women on Farms, Reclaim the City und der Gewerkschaft COSATU. Auch Vertreter der Parteien ANC, EFF, PAC und GOOD nahmen teil. Auf der Promenade trifft sich regelmäßig die Gruppe Skating for Palestine, um aufmerksam auf die Lage der Palästinenser zu machen. Plakate mit "Zionismus ist Rassismus", "Rote Karte für Apartheid Israel" und viele Palästinafahnen bestimmten das Bild.