Buneos Aires: Landesweite Demos für Gesundheitswesen

Am Freitag, dem 28. Februar, beteiligten sich bis zu einer Million Menschen am Generalstreik und Massendemonstrationen - zwei Jahre nach dem schweren Eisenbahnunglück in Tempi (Region Larissa), bei dem 57 meist junge Reisende am 28. Februar 2023 ihr Leben verloren hatten. Die Menschen werfen der Regierung von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis vor, die Aufklärung des schwersten Zugunglücks in der griechischen Geschichte zu verschleppen und gar aktiv zu behindern. In allen Städten des Landes, Schwerpunkt waren Athen und Thessaloniki, versammelten sich am Donnerstag morgen Hunderttausende Menschen, deren Zahl gegen Mittag zu mehr als einer Million anwuchs. Ein Generalstreik, zu dem unter anderem Gewerkschaften, Hilfsorganisationen und Kulturträger aufgerufen hatten, legte am Freitag in Griechenland das Geschäftsleben still, geschlossen blieben Banken, Büros, Schulen und Universitäten. Weltweit kam es zu Demonstrationen vor den Botschaften Griechenlands.