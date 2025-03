Pressemitteilung der MLPD Gelsenkirchen-Gladbeck

Der Obrigkeit einheizen - Politischer Aschermittwoch in der Horster Mitte - mit den Veranstaltungen in sechs weiteren Städten

Traditionell bieten Karneval oder Fasching Gelegenheit, nicht nur vor dem Frühlingserwachen „böse Geiser zu verjagen“, sondern auch bei Festen und Umzügen die Obrigkeit in Politik und Kirchen spöttisch bloßzustellen. Liebe Freundinnen und Freunde liebe Genossinnen und Genossen, die MLPD führt den Politischen Aschermittwoch dieses Jahr in Bayern regional durch. In München am 5. März 2025, 19 Uhr, voraussichtlich im Eine WeltHaus, Schwanthalerstr. 80 (U4/U5 Theresienwiese) Der Raum steht noch nicht fest, schaut am Eungang am Schwarzen Brett nach. Angrifflustige Rede zur aktuellen Entwicklung und Auswertung der Ergebnisse der Bundestagswahl mit Diskussion Gespräche und Büchertisch Brotzeit und Getränke sobald der Raum endgültig klar ist schicke ich das noch. herzliche Grüße Heinz Ziegler