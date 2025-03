Die EU ist kein Friedensbündnis

Trumps Pläne werden „Friedensinitiative“ genannt. Dabei hat er dem ukrainischen Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj, einen Vertrag vorgelegt: 50 Prozent der Rohstoffe an die USA, 50 Prozent künftiger Lizenzvereinbarungen an die USA. Vorkaufsrecht für alle geförderten Rohstoffe. „Bevorrechtigte Zahlung“ heißt, erst an die USA zahlen, dann Kinder ernähren. Die Ukraine soll juristisch vereinbart eine US-Kolonie werden. Die Zahlungen sind härter als im Versailler-Vertrag, 1919 gegen Deutschland. Dabei hatte Deutschland den Krieg angefangen und verloren! Die MLPD hat immer gesagt, dass die NATO nicht die Interessen des ukrainischen Volkes verteidigt. Dass es nicht um Demokratie und Werte geht. Dafür wurden wir beschimpft - aber jetzt sieht jeder, natürlich hatten wir recht!



Warum? Weil wir uns über den Charakter der NATO nie haben täuschen lassen. Sie ist ein imperialistisches Bündnis und verfolgt imperialistische Ziele. Ebenso wie das neuimperialistische Russland.



Neuer Star am Friedenshimmel: die EU! Angeblich demokratischer Gegenpol zu Putin und Trump will aufrüsten. Natürlich nur für Demokratie, Freiheit und Frieden. Van Aken, Linke sagt: „Die EU ist eine Wertegemeinschaft!“ Wir lassen uns davon nicht täuschen, weil wir auch den imperialistischen Charakter der EU kennen. Die EU ist nach den USA und China der drittgrößte imperialistische Player.



Es ist Unsinn, dass Europa zur Verteidigung gegen Russland aufrüsten müsste. Vielmehr ist es das kleine 1x1 der Kriegspropaganda, Angst zu erzeugen, ein Feindbild aufzubauen, um die Bevölkerung für Aufrüstung und letztlich Krieg zu gewinnen. ...

