Die Gemeinschaft wurde gestärkt

Der Jugendverband REBELL hatte ein Quiz zu den Wahlplakaten vorbereitet. Gemeinsam mit Kindern bot leckere, selbst gebackene Waffeln an. Das Musik-Programm wurde von den Teilnehmern des Fests selbst zusammengestellt: Jeder durfte einen Musikwunsch in die „Jukebox“ werfen. Dann wurde gemeinsam gesungen, in einem Spannungsbogen von Chansons über antifaschistische Lieder bis zur Popmusik.

Trotz der Hochrechnungen aus Berlin herrschte eine optimistische Stimmung. Spürbar war: hier sind neue Verbindungen entstanden. Man verabredete sich zum Abplakatieren und zu einem Auswertungstreffen am Freitag, 28.2., 18:30 Uhr, am gleichen Ort.