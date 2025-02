Ergebnisse, die man auch feiern muss

Neben leckerem Mitbringbuffet und Grillgut, Begrüßungssekt und -saft, kam auch das kulturvolle Feiern nicht zu kurz: Vor einer optimistisch-kämpferischen Rede mit Rückblick auf unseren begeisternden, erfolgreichen Wahlkampf und Ausblick auf unsere zukünftige Arbeit spielte eine tolle türkische Saz-Gruppe mitreißende Musik mit Gesang.

Nach der Rede erlebten wir eine Zaubershow, die es in sich hatte. Auch die jüngste Teilnehmerin ließ wie von Geisterhand eine Münze verschwinden und wieder erscheinen. Ein junger Mann, den wir ebenfalls erst am Tag zuvor kennengelernt hatten, spielte und sang spontan das Lied "Arschloch" von den Ärzten, dazu stimmten viele Anwesende mit ein. Ein Schauspieler vom Blaumeier-Atelier sang sein eigens komponiertes Lied, was die Gäste ebenfalls in den Bann zog.

Zurecht können wir sagen, dass dieses Fest ein würdiger Abschluss unseres Wahlkampfs war: Unsere Stimmenergebnisse hatten wir gegenüber der Bundestagswahl 2021 deutlich gesteigert. Vor allem die Erststimmen für die beiden Direktkandidaten Lena Salomon und Wanja Lange haben wir mit 736 Stimmen gegenüber 266 im Jahr 2021 fast verdreifacht!

Neben der spürbar gewachsenen Offenheit uns und der Perspektive des echten Sozialismus gegenüber hat dazu sicherlich die bessere Sichtbarkeit in der Presse beigetragen. So gab es unter anderem einen sehr guten Bericht im Weserkurier Nord über Lena Salomon. Zudem war es definitiv die richtige Entscheidung gewesen, unsere Plakatierung um Kandidatenplakate zu ergänzen.