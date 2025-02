Guantánamo: Zehntausende fordern den Abzug des US-Militärs

Am Dienstag führte ein eintägiger Blitzstreik der Fahrer der Busse der Brihanmumbai Electric Supply & Transport Undertaking (BEST) in der indischen Millionenstadt Mumbai zu erheblichen Verkehrsstörungen. Am Dienstag riefen die Fahrer der Wet-Lease-Betreiber zu einem Blitzstreik auf, der dazu führte, dass über 1.900 Busse in verschiedenen Depots stehen blieben.Die betroffenen Busdepots waren Wadala, Mumbai Central, Backbay, Colaba, Worli, Anik, Deonar, Pratiksha Nagar, Shivaji Nagar, Ghatkopar, Kala Killa, Kurla, Dharavi, Vikhroli, Marol, Mulund, Mahas, Dindoshi, Oshiwara, Goregaon, Bandra, Santacruz, Malwani und Gorai. Die Fahrer versammelten sich auf dem Azad Maidan zu einer Protestversammlung und einem Marsch, der von der Sangharsh Kamgar Karmachari Union organisiert wurde, um die Forderung "Gleiche Arbeit, gleicher Lohn" durchzusetzen.