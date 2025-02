Junge Menschen arbeiten so viel wie seit langem nicht mehr

Am Wochenende erklärte der israelische Ministerpräsident Netanjahu: "Wir werden weder den HTS-Kräften noch der neuen syrischen Armee erlauben, in das Gebiet südlich von Damaskus einzudringen". Am Montag gab es dagegen in zahlreichen Ortschaften des südlichen Syrien Proteste gegen diesen Versuch, Syrien aufzuspalten. In Daraa organisierten Aktivisten Proteste in mehreren Gebieten der Provinz, darunter in den Städten Bosra al-Sham, Atman, Nawa, Dael, Jassem, al-Muzayrib, Kafr Shams und Jebab. Die größten und am besten organisierten Proteste gab es in Bosra al-Sham. Israel hat seit langem Teile des von Drusen bewohnten Golan annektiert. Nach dem Sturz das Assad-Regimes marschierte die israelische Armee in weitere Gebiete ein und errichtete militärische Stützpunkte.