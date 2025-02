Gleichzeitig berichtete er uns, dass er es nicht verstehen kann, wie es in Deutschland dazu kommt, dass eine faschistische Partei wie die AfD wieder an Einfluss gewinnt. Haben die Deutschen den Hitler-Faschismus schon wieder vergessen? Hier ist doch die Gedenkstätte Mittelbau-Dora direkt vor den Toren der Stadt!

Wir erklärten, dass es gerade die Demagogie des modernen Faschismus ist, die es erschwert, den tatsächlich faschistischen Charakter der AfD zu erkennen, einige es aber auch nicht wahrhaben wollen und den leeren Versprechungen dieser Partei glauben. Außerdem wollen die Herrschenden, dass diese Denkweise über die Medien verbreitet wird, um die Menschen gegeneinander aufzuhetzen und damit zu verhindern, dass sie sich zusammenschließen. So ergab sich für eine längere Zeit eine angeregte, freundschaftliche Diskussion, an deren Ende wir ihm ein Plakat mit Karl Marx und ein Plakat mit unserer Hauptlosung "Make Socialism great again!" als Souvenir schenkten. Mit den Worten "Keep the red flag flying!" verabschiedeten wir uns von unserem neu gewonnenen englischen Freund, um die nächsten Plakate abzuhängen.