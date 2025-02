Kein Parlament der Welt kann dieses Gesetz stoppen

Kein bürgerlicher Politiker spricht darüber. Weil sie sich im Grunde nicht auskennen und es auch nicht wahrhaben wollen. Das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate besagt, dass, wenn der Kapitalist immer bessere und teurere Technik einsetzen will, um mit weniger Leuten mehr zu produzieren, seine Profitrate sinkt! Das Verhältnis des Profits zum eingesetzten Kapital oder die "Verzinsung". Dabei will er doch immer mehr haben!

So ein Mist. Das liegt daran, dass er weniger für Lohn und mehr für Maschinen (im erweiterten Sinne) ausgibt. Nur aus dem Lohn kann aber Mehrwert werden, aus dem sich der Profit speist.

Ein Beispiel: Was heißt das, wenn im US-Projekt Stargate 500 Milliarden Dollar investiert werden sollen und dabei 100.000 Arbeitsplätze entstehen - nimmt man die vollmundige Ankündigung mal beim Wort? Jeder Arbeitsplatz hat dann im Schnitt eine Investitionssumme von 5 Millionen US-Dollar. Wollte das Konsortium 10% Profit machen, müsste jeder Arbeiter 500.000 USD Mehrwert pro Jahr schaffen. Nicht unmöglich, aber sehr anspruchsvoll. Wieviel der Arbeiter wohl als Lohn erhält?

Derweil bewirkt der Konkurrenzkampf mit anderen Kapitalisten z.B. in Europa oder China eine mögliche Entwertung der Investitionen. Der US-Hersteller von Hochleistungs-Computern für KI-Anwendung Nvidia verlor an knapp 2 Tagen im januar über 600 Milliarden US-Dollar Börsenwert, weil ein chinesischer Konkurrent - angeblich - mit wesentlich geringeren Ressourcen auskommt (SIehe auch: DeepSeek erschüttert die US-amerikanische KI-Branche). Kein Arbeiter kann so schnell aufbauen, wie der Kapitalismus zerstört.

Die Kapitalvernichtung schießt ins Gigantische. Folgen sind: noch mehr Ausbeutung, noch mehr "neue Märkte" (das heißt Vertreibung der Konkurrenz), noch mehr Krieg, Unterdrückung, Umweltzerstörung.

Und da wollen uns CDU-CSU-SPD-FDP-Grüne erzählen, sie verstünden was von Wirtschaftspolitik und regeln das schon. Der Wirtschaftspolitiker schlechthin sitzt bei der MLPD - im Namen. Er stammt aus Trier, ist illegal durch Westeuropa migriert und heißt Karl Marx. Auch wenn er selbst nicht zur Bundestagswahl angetreten ist: Er hat das Gesetz schon vor weit mehr als 100 Jahren entdeckt, die anderen haben es bis heute nicht begriffen.