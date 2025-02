Kurze Bewertung der Stimmergebnisse

Traditionell konzentrierte sich der Kreis Hamburg (West) auf die Stadtteile in den Bezirken Hamburg Altona und Mitte. Das darf man nicht mit den Wahlbezirken verwechseln. Seitdem wir in Hamburg die Arbeit im Hafen intensivierten bekamen der Stadtteil Wilhelmsburg und Harburg, in dem eine große Zahl von Hafenarbeitern (neben Finkenwerder) wohnen, eine größere Bedeutung.

Aus der Statistik sticht die Arbeit im Bezirk Wandsbek hervor, wo unser Direktkandidat Toralf Endruweit, unterstützt von Spartakist/Arbeiterpartei bei den Erststimmen das beste Ergebnis erzielte und das Ergebnis von 2021 fast vervierfachte. Sehr gute Ergebnisse bei den Erststimmen erzielten wir auch in unseren Kernwohngebieten und Wahlkreisen Altona und Mitte wo wir bei den Erststimmen rund eine Verdoppelung erzielten.

Obwohl nach den absoluten Zahlen die Kandidatur im Wahlkreis Bergedorf-Harburg (WK 023) die schlechtesten absoluten Ergebnisse hat, zeigt die vertiefte Analyse, dass die Stimmen der „Maximalen Wähler“, der „Minimalen Wähler“ und „Wahrscheinlichen Wähler“ gleich auf mit WK 22 verdreifacht wurden. Dass Jürgen Bader auch Listenführer war, mag hier besonders die hohe Anzahl von Zweitstimmen bewirkt haben – also die konsequente Absage an eine taktische Stimmenabgabe.

Hier eine Übersicht der Wahlergebnisse in Hamburg als PDF-Datei.