Bundestagswahl 2025

Berechtigte Leserkritik an einer sektiererischen Kurzmeldung zur Linkspartei

Am Tag vor der Bundestagswahl wurde auf Rote Fahne News eine Kritik an der Linkspartei veröffentlicht. Der Co-Vorsitzende Jan van Aken hatte beim Wahlkampfabschluss seiner Partei in Berlin gesagt, dass er offen sei für den Einsatz deutscher Truppen in der Ukraine.

Briefwechsel