Den Rest packen wir auch noch!

In Duisburg haben wir mit Getränkeverkauf, Mitbringbuffet und einem guten Spendenaufruf 662 Euro Überschuss erreicht. Der Spendenaufruf ist inzwischen ein kultureller Höhepunkt, denn wir haben einen Poeten in unseren Reihen.

Hier eine Kostprobe seiner Kunst:

Die Welt besteht nur noch in Krisen

mit Überschwemmungen, mit Krieg,

VW will ganze Werke schließen.

Bei Thyssenkrupp ist noch der Sieg

in dieser Stellenabbauschlacht

mit Lopez längst nicht ausgemacht.



Die tolle Ampel ging in Fetzen,

doch schade war es darum nicht.

Der Wahlkampf lädt zum Volksverhetzen,

damit bloß keiner mal bei Licht

betrachtet, was in all dem Zwist

hier Ursache und Wirkung ist.



Kapitalismus ohnegleichen,

der Konkurrenzkampf gnadenlos,

die deutsche Krise will nicht weichen,

die Börse trotzdem grandios,

und Aktionäre sind geneigt,

dass das denn möglichst auch so bleibt!



In vielen Ländern dieser Erde

sind länger Massen nicht bereit,

beständig unterdrückt zu werden,

wovor Faschismus nie sich scheut.

So wird der Rechtsruck allemal

Patentrezept des Kapitals.



Doch, in den Hirnen und den Herzen

der arbeitenden Menschen reift,

wenn auch mit Zweifeln noch und Schmerzen,

der Wille, der nach Sternen greift,

der Kampf, der die Befreiung sei

von all der Mehrwertschinderei.



Wir wollen neues Anseh'n geben

dem Sozialismus, unserm Ziel.

Die Denkweise gilt es zu heben,

auch wenn das manchmal nicht recht will!

Die Dialektik lehrt uns klar,

dass nichts so bleibt, wie es mal war.



Es gilt nun, für das Wahlkampftreiben,

für die Plakate und für Sprit

so manchen Euro aufzutreiben,

damit man uns recht deutlich sieht.

Drum zögert nicht und gebet frei,

dass diese Wahl ertragreich sei.



So ruf ich nun zum guten Ende

statt sparen an dem falschen Ende

Make Socialism great again!

Dafür stehn wir heute hier!

Eure Spende trägt fein bei

dass dieses Ziel bleibt nicht Papier!



Da das Spendenziel noch nicht erreicht ist, kann man mit kleinen wie großen Spenden zu unserem Erfolg und (Wahl-)Kampf beitragen.

Spenden zur Finanzierung des Bundestagswahlkampfs geht auch per Paypal oder über das Spendenkonto der MLPD bei der GLS-Gemeinschaftsbank: IBAN DE76 4306 0967 4053 3530 00; Stichwort „Spendenkampagne“. Mehr dazu hier!