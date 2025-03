„Nur mit der Befreiung der Frau wird die Welt befreit“

Es ist ein Tag, um diejenigen zu ehren, die ihr Leben für Freiheit und Gleichheit geopfert haben, diejenigen, die an der Seite der Männer gegen alle Formen der Unterdrückung und Ausbeutung kämpfen und gekämpft haben.

Unterstützt den Kampf eurer Frauen, genauso wie sie unseren Kampf unterstützen!

Frauen zahlen in den Kriegen und Schlachten in Palästina, im Libanon, in der Ukraine, dem Sudan, im Kongo und anderen von imperialistischen Kriegen verwüstete Regionen, durch Umweltkatastrophen und Vergewaltigungen als Kriegswaffe einen hohen Preis. Auch in den imperialistischen Ländern sind Frauen nach wie vor Opfer von Femiziden, psychischer und sexueller Gewalt, Mobbing, geringerer Bezahlung und so weiter. (…)

Der Amtsantritt von Trump bedeutet eine Zäsur in der Geschichte der Supermacht USA. Trump ist in Wort und Tat ein Faschist. Mit Trump wird die ganze ökonomische, politische, weltanschauliche und militärische Weltordnung verstärkt auf den Kopf gestellt. Damit ist die Gefahr eines III. Weltkrieg enorm gestiegen und es befeuert die weltweite Umweltkatastrophe. Frauenfeindlichkeit ist ein gemeinsames Merkmal der modernen Faschisten in vielen Ländern der Welt. (…)

Diesem Widerstand gehört unsere ganze Solidarität.

Die internationalen Bergarbeiterkoordinierung ruft alle Arbeiter und Unterdrückten auf, wachsam zu sein und sich in antifaschistischen und antiimperialistischen Bündnissen zusammenzuschließen, um der Gefahr eines III. Weltkrieges, und einer globalen Umweltkatastrophe, die die Lebensgrundlagen der Menschheit zerstören, entgegenzutreten. Wir bekräftigen, dass der Kampf der Frauen existentieller Teil des Kampfes für die Befreiung der gesamten Arbeiterklasse ist. Daher rufen wir alle auf, mit den Frauen der Welt gemeinsam mit aller Kraft am Aufbau einer neuen Zukunft zu arbeiten. „Wir kämpfen gegen alle Formen der besonderen Ausbeutung und Unterdrückung der Frau und unterstützen die internationale, kämpferische Frauenbewegung für die Befreiung der Frau“ (aus dem Kampfprogramm der Internationalen Bergarbeiterkoordinierung). (…)